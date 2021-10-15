الكوكي: “التأهل بالنسبة لنا سيلعب في موريتانيا”

اعتبر مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي، أن تأهل فريقه إلى الدور المقبل، من رابطة أبطال إفريقيا، سيلعب في موريتانيا، خلال مواجهة نادي نواذيبو.

وصرح الكوكي، للإذاعة الوطنية: “بالنسبة لنا التأهل سيلعب في مباراة الذهاب بموريتانيا، وكل المجموعة جاهزة للعودة بنتيجة ايجابية”

وأضاف مدرب وفاق سطيف: “ّكنا نتمنى أن يتم تأهيل المستقدمين الجدد لفريقنا في هذه المنافسة رفقة بقية التعداد المتواجد معنا حاليا”.

وعن أهداف فريقه ضمن هذه المنافسة هذا الموسم، أوضح نبيل الكوكي: “نسعى أولا لبلوغ دور المجموعات من هذه المنافسة، وبعدها لكل حادث حديث”.