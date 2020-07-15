محسن من مدينة العلمة يتكفل بإقتناء خزان الأكسجين لمستشفى صروب الخثير

بعد ان تطرقنا في عدد الامس لموضوع شراء خزان الأكسجين لمستشفى صروب الخثير بالعلمة وبعد ان اقدم التجار والصناعيين بالاشتراك مع بلدية العلمة على جمع مبلغ معتبر من اجل اقتناء الخزان ، قام اليوم احد المحسنين وهو رجل أعمال من مدينة العلمة بالتكفل بقيمة الخزان ككل والذي تفوق قيمته المليار سنتيم ،وهو ما اثلج صدور المرضى وكل سكان المدينة بمافيهم السلطات المحلية وإدارة المستشفى، وتعد هذه المبادرة ليست الأولى و ليست بالغريبة على سكان مدينة العلمة خاصة وان الجميع اتحد هذه المرة من اجل القضاء على الوباء الذي حصد العديد من الوجوه الجميلة في هذه المدينة الكريمة.

جريدة كواليس