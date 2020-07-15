Imageأخبار محليةأخبار وطنية

محسن من مدينة العلمة يتكفل بإقتناء خزان الأكسجين لمستشفى صروب الخثير

By kawalisse journale
99

محسن من مدينة العلمة يتكفل بإقتناء خزان الأكسجين لمستشفى صروب الخثير

بعد ان تطرقنا في عدد الامس لموضوع شراء خزان الأكسجين لمستشفى صروب الخثير بالعلمة وبعد ان اقدم  التجار والصناعيين بالاشتراك مع بلدية العلمة على جمع مبلغ معتبر من اجل اقتناء الخزان ، قام اليوم احد المحسنين وهو رجل أعمال من مدينة العلمة بالتكفل بقيمة الخزان ككل والذي تفوق قيمته المليار سنتيم ،وهو ما اثلج صدور المرضى وكل سكان المدينة بمافيهم السلطات المحلية وإدارة المستشفى، وتعد هذه المبادرة ليست الأولى و ليست بالغريبة على سكان مدينة العلمة خاصة وان الجميع اتحد هذه المرة من اجل القضاء على الوباء الذي حصد العديد من الوجوه الجميلة في هذه المدينة الكريمة.

جريدة كواليس

kawalisse journale
قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.