الصناعيون والتجار ينتفضون في مدينة المال والاعمال

في ظل الازمة التي تتمر بها مدينة العلمة بسبب انتشار فيروس كورونا وفي ظل نقص الإمكانيات بمستشفى صروب الخثير وخاصة الاكسجين قررت بلدية العلمة بالاشتراك مع الصناعيين وتجار المدينة اخذ المبادرة على عاتقها والانطلاق في رحلة البحث عن حلول سريعة لإنقاذ المستشفى ومرضى كوفيد19 وبعد تفكير مطول قرر الصناعيون والتجار بالاشتراك مع بلدية العلمة بتزويد مستشفى المدينة بخزان اكسجين جديد إضافة للقديم وعليه سيصبح المستشفى مزود بخزانين اكسجين.

وتقوم البلدية في هذه اللحظات رفقة التجار والصناعيين بالمدينة بجمع مبلغ قدره مليار ومئتين سنتيم من اجل شراء خزان الاكسجين الجديد وقد تم بفضل الله جمع ما يقارب 850 مليون سنيم في انتظار اكتمال المبلغ يواصل تجار مدينة العلمة خرجاتهم الرئعة حيث ققروا ملئ هذا الخزان على حسابهم الخاص الى غاية نهاية ازمة كورونا وهو ما يؤكد ان هذه المدينة تسير بفضل الله ومن ثم بفضل رجالها الشرفاء الغيورين عليها.