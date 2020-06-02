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تجار حي دبي التجاري بالعلمة يطالبون بعودة نشاطاتهم التجارية مع الحفاظ على الاجراءات الوقاية

تجار حي دبي التجاري بالعلمة يطالبون بعودة نشاطاتهم التجارية مع الحفاظ على الاجراءات الوقاية

By kawalisse journale
kawalisse journale
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