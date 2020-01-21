عدد الاربعاء 22 جانفي 2020

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kawalisse - يومية كواليس
UFC نشأة جامعة التكوين المتواصل بالجزائر RADIO KAWALISSE
كواليس تسلط الضوء على قضية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DUEA UFC
ھذه ھي التعديلات التي طرأت على قانون المالیة 2019
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عدد الثلاثاء 21 جانفي 2020
عدد الاثنين 20 جانفي 2020
UFC التوضيح بخصوص شهادة النجاح لدخول جامعة التكوين المتواصل RADIO KAWALISSE
عدد الاحد 19 جانفي 2020
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