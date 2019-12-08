عدد الاحد 08 ديسمبر 2019

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kawalisse - يومية كواليس
كواليس تسلط الضوء على قضية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DUEA UFC
ھذه ھي التعديلات التي طرأت على قانون المالیة 2019
” سوناطراك” و”أسمیدال” ممولان جديدان لإتحاد عنابة
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي إعادة التنظيم…
زوج يعتدي على طبیب داخل عیادة في سطیف
وزير التكوين المهني محمد مباركي يؤكد من سطيف: التمهين يضمن توفير موارد بشرية مؤهلة…
مكتتبو عدل 2 بالعلمة يوقعون على عارضة احتجاجية
مولودية العلمة في حالة استنفار قصوى قبيل لقاء بجاية
الإستنجاد بتقنیة “VAR “لأول مرة بالدوري الجزائري
بلماضي يستبعد نبیل بن طالب .. ويستدعي ھؤلاء لأول مرة للمنتخب!
البابية تعود بنقطة ثمينة من سعيدة
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